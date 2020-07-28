村民在镇政府服毒死亡 张家界纪委：群众利益不容漠视

中国湖南张家界廖家村镇的一名村民因责任田被挖掘改造，多次反映问题无果后在镇政府服毒身亡。张家界纪委监委网站昨日（27日）公布事件调查处理情况，强调“群众利益不容漠视”，并免去该镇镇长党内外职务。

据澎湃新闻报道，张家界纪委监委网站7月27日发布了殁年50岁的廖家村镇村民王金玉非正常死亡事件调查处理情况，强调“群众利益不容漠视”。

通报介绍，今年6月，在未征得本人同意的情况下，该镇苗寨居委会实施土地整治项目的合作社对王金玉的责任田进行了挖掘改造，擅自将四丘田改造为八丘田。王金玉多次向上反映问题，要求恢复原状、赔偿经济损失，但其诉求一直未获妥善解决。王金玉6月3日采取过激行为，在政府食堂前的篮球场服下“敌敌畏”农药。

王金玉服农药后，当时现场有11名镇政府干部职工，在场的镇党委副书记秦卫东马上向镇党委政府主要领导进行了汇报，并电话联系镇卫生院安排医护人员前来抢救，但没有人主动将王金玉送往附近的镇卫生院救治，也没有人对王金玉现场采取急救措施。

王金玉之后因抢救无效死亡。

张家界市纪委在通报中指出，王金玉非正常死亡事件是一起可以避免，极不应该发生的事件。这是一起典型的漠视群众利益，对涉及群众切身利益的问题和合理诉求不及时解决，消极应付、慵懒无为、能力低下，造成严重后果和恶劣影响的事件。

张家界市纪委介绍了受处理的有关责任人情况，其中，廖家村镇党委副书记、镇长魏魏对涉及群众切身利益的问题和合理诉求不及时督促解决，在王金玉服农药后现场处置不力，对王金玉非正常死亡负主要领导责任，决定给予其党内严重警告处分，免去党内外职务。

还有数名乡镇干部因对王金玉土地纠纷督促化解不力、发现王金玉服农药后态度冷漠，未采取积极措施予以救治等被警告处分。