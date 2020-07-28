港澳办批有人污蔑以阻挠中央有关部门对港抗疫的支持

中国国务院港澳办昨天（27日）强调，中央政府将为香港抗击冠病疫情提供一切必要支持，并批评有人造谣污蔑，以阻挠中央有关部门和大陆有关地方对香港抗疫的支持。

据新华社报道，港澳办发言人赞扬特区政府面对严峻的疫情迅速行动，果断采取加强病源追踪、加大边境管制、严格控制公共场所聚集、收紧豁免检疫安排等一系列更为严格的防疫抗疫措施，体现出民众至上、勇于作为的担当精神。

不过，发言人也提到，由于疫情快速蔓延，香港核酸检测能力已无法满足需要，医疗系统已接近饱和，隔离检疫设施日益吃紧。

发言人说：“香港社会各界纷纷表示希望中央政府对香港予以援助。香港特别行政区政府也就此向中央政府提出了请求。”

港澳办强调，中央政府始终高度关心香港同胞的身体健康和生命安全，在香港新一轮疫情暴发后高度关注香港特区的疫情变化和防控工作，继续全力支持特区抗击疫情，并将应特区政府提出的请求提供一切必要的支持和帮助。

在香港疫情蔓延的非常时期，港澳办指有少数人甚至是医护人员在政治偏见和政治操弄企图的驱使下，挖空心思抛出一些奇谈怪论。

发言人说：“这种为达到政治目的而罔顾市民生命安全的行为与臭名昭著的“政治揽炒”同样令人不齿，应当受到全社会的谴责和唾弃。”