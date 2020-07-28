游戏营收占全中国逾三成 上海成游戏出海产业高地

中国上海市的游戏营收全年占全国比重的34.7%，其中网络游戏海外销售收入约134亿元（人民币，下同，26.41亿新元），游戏产业在细分品类和出海市场脱颖而出。

据第一财经今日（28日）报道，伽马数据显示，2019年上海游戏营收802亿元，增长率达12.6%，占全中国比重的34.7%，占全球的8%，其中上海网络游戏海外销售收入约134亿元。上海的莉莉丝游戏、心动网络、游族网络等都是游戏出海领域的领军企业，2019年海外游戏收入均超过10亿元。作为游戏创新之城，上海的游戏产业在细分品类和出海市场脱颖而出。

作为国内最早的一批游戏出海厂商，游族从2013年就开始布局海外市场。游族相关负责人告诉记者，彼时选择出海主要考虑到中国国内智能设备日趋普及，移动端游戏用户增量市场即将触顶，而从海外市场规模和增长态势来看，移动游戏出海是一个值得耕耘的市场。

在出海市场选择上，游族首先瞄准了东南亚、南亚地区，这背后有着中国传统文化的支撑。《一代宗师》、《大侠传》等“侠文化”游戏，均是以游戏形式融合传统文化中的经典题材或情节，因此出海也要首选对中华文化有一定认知的地区，并以此为起点扩展至欧洲、北美等新兴市场，最终在海外市场站稳脚跟。

心动网络创始人黄一孟分析，上海是中国国内游戏产业的重镇，无论是新势力还是传统游戏巨头，都在上海拥有强大的研发和发行团队，汇聚了大量的游戏行业优秀人才，这是游戏公司出海的重要前提。

此外，近些年来上海针对游戏产业发展规划、知识产权保护、行政效率优化等，推出了一系列相关政策，政策的开放性也为游戏企业开拓全球市场提供了有力保障和支持。