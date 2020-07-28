财富中国500强出炉 地产仍为入榜公司最多行业

财富中文网发布2020年度《财富》中国500强排行榜，地产行业仍然是入榜公司最多的行业，其中碧桂园集团以4859.08亿元（人民币，下同，957.62亿新元）的营业收入排名第19位，位列房地产行业榜第一。

据第一财经报道，今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币，较去年增长11%；净利润达到了4.2万亿元，较去年增长超16%。今年上榜公司的年营收门槛接近178亿元，相比去年提升了近10%。去年中国GDP突破99万亿元，这意味着榜上500家上市公司的收入总和超过了中国当年GDP的一半。

地产行业仍然是入榜公司最多的行业，今年共有53家地产公司上榜，收入总额达到4.5万亿元，较去年的3.7万亿元有显著增长。

年报显示，2019年碧桂园实现归属公司股东权益的合同额约人民币5522亿元，实现总收入约4859.1亿元，同比分别增长10%和28.2%，持续领跑行业。今年5月，《福布斯》2020年上市公司2000强榜单发布，碧桂园集团位列第111名，较2019年排名上升18位。

目前，碧桂园已获国际权威信用评级机构惠誉给予投资级的BBB-企业信用评级，标普及穆迪也分别给予碧桂园BB+及Ba1评级，距投资级均只有一级之遥。2019年8月，穆迪又将对碧桂园的展望由“稳定”调升至“正面”，反映出市场对于碧桂园未来发展的信心。

《财富》中国500强排行榜，综合考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就，由世界著名的财经杂志《财富》与中金公司财富管理部合作编制，是衡量中国上市企业发展状况最著名、最权威的榜单之一。