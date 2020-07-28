吉林官员写“平安经” 整本以“XX平安”造句

有中国网民上载照片，显示由中国吉林地方官员撰写的作品《平安经》，内容全部以“XX平安”造句。其他网民随后在留言板上提议写《发财经》《开心经》《发神经》。

澎湃新闻今天（28日）报道这则新闻，后来将之撤下，但被易网新闻、中华网转载。

有微博网民昨晚上载《平安经》封面以及书里内容的七张图片。

封面图片显示，该书的作者为吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长贺电。《平安经》部分页面内容显示，该书以“XXX平安”为主题，例如该书第十篇“人类众生平安”之“众生身心平安”章节里的“身心平安”，内容为“眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安”。其他内容以此类推，或冠以地名、行业名称等。

该书第十篇“人类众生平安” 之“众生身心平安”章节就分为身心平安、感觉平安、呼吸系统平安、消化系统平安、神经系统平安等。

报道称，吉林省应急管理厅微信公号在4月9日曾转发该书并称赞“值得一读”，并在5月9日发布作者为张咏的“拜读《平安经》感言”。张咏在感言中写道：“《平安经》作为跨国传世的经类大作力作，是历代和当代仅见的首部平安经书，由人民出版社和群众出版社联合出版发行。作者贺电先生博学多识，拥有警察和专家双重身份，已出版专著35部 。从他的新作《平安经》中，令人感知到一位学者深邃的灵魂和宽广的情怀。”《联合早报》尝试寻找这两则贴文，但未能找到。

《人民日报海外版》旗下账号“侠客岛”今天下午也谈到《平安经》，写道：“欢迎大家来品鉴一下岛叔的最新创作成果——《健康经》：侠客岛健康，岛叔健康，岛妹健康，岛友健康，所有网友健康……有没有出版社愿意出版的？我今天能写10万字”

有网民留言：“既然岛叔写了《健康经》，那我来给大家写个《发财经》吧：你发财，我发财，国家发财，大家都发财……”“我准备写一部《开心经》，有意愿出版的可联系”“我创作了正能量经。侠客岛正能量，胡锡进正能量，共青团正能量…”

人民出版社随后在微信发表声明，否认出版过《平安经》一书，也从未同意与任何单位联合出版该书，并说“对于假冒我社名义出版该书的行为及其相关责任人，我社保留追究其相关法律责任的权利”。