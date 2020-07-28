吕秀莲批台立法院成为总统府橡皮图章

台湾前副总统吕秀莲今天（28日）批评立法院是总统府的橡皮图章，总统可以公开限期命令立法院通过特定法案，质问“这就是咱的立法院？”

吕秀莲在面簿上说，她在1996年结束三年立法委员生涯的那天，立法院院长宣布，凡是决定不再参选的同仁，可以在院会发表临别感言。轮到吕秀莲上台时，她“毫不保留地”说出她对立法院的看法：“恕我直言，它是政治马戏班，是媒体金舞台，是利益分赃所，是权力竞技场，也是正义的焚化炉。”她以为会引起一阵嘘声，没想到“居然响起满场掌声”。

吕秀莲写道：“转眼24年已过，立法院换了三位院长，但两周前临时会那天，立法院审查监察院长及委员提名，接着审《国民法官法》。令我回想当年的立法院，不禁悲从中来。”

吕秀莲指，当年立法院国民党一党独大，想通过什么就通过，在野的民进党只能以小博大，文攻不成就武打。

民进党立法会席次2016年首次过半，吕秀莲说，照说过去痛恨国民党一党专政的行径都该改善，没想到却东施效颦，甚至青出于蓝。

她说：“‘立法院是行政院的橡皮图章’如今公然变成立法院是总统府的橡皮图章！立法院长是不分区立委，只要总统内定，又在立法院掌握多数，铁定当选，连选都不必选。因此日后主持立法院，当然唯总统是从，总统还可以公开限期命令立法院通过特定法案；法案通过，总统府立即表达感谢之意。

吕秀莲质问，立法院还是不是代表全台人民的殿堂。