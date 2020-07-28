港大校委会决定即时解雇戴耀庭

据港媒报道，香港大学校委会代表就该校法律系副教授戴耀廷去留问题今晚8点会见记者，宣布港大校委会已大比数通过终止戴耀廷教职。戴耀廷本人本人在面簿回应，指辞退他的决定，并不是由香港大学，而是由大学以外的势力透过代理人作出。

综合《头条日报》和香港01报道，香港大学校委会今天下午5点举行例会，焦点讨论解雇“占中三子”之一戴耀廷。教务委员会早前向校委会提交报告，认为戴耀庭涉及的占中案影响大学声誉，构成行为不当，但并不构成解雇理由。会后港大学生会指，校委会大比数通过即时解雇戴耀廷教席。据了解，校委会以18比2通过。

戴耀庭、香港中文大学社会学者陈建民和牧师朱耀明因发起2014年的占领中环运动，而被称为“占中三子”。

去年4月初，"占中案"的其中九人宣判，九人全部被判“煽惑他人做出公众妨扰罪”罪名成立。其中戴耀廷、陈健民、朱耀明也被裁定“串谋作出公众妨扰罪”，被判处有期徒刑16个月， 戴耀廷、陈建民被判立即入狱，朱耀明缓刑两年。戴耀廷去年8月获准保释等候上诉。

针对港大的解雇决定，戴耀廷今天在面簿回应，指这标志香港学术自由的终结。香港学术机构的教研人员，再难自由地对公众，就一些政治或社会争议事情，发表具争议的言论。香港的学术机构再不能保护其成员免受内部及外在的干预。他并形容，若仍有疑问“一国一制”是否已临到香港，他的个案应足以释疑。

他也写道，“我非常感谢香港大学培育我成为一名法律学生、法律老师、法律学者及法治的守护者。当目睹所爱的大学沉沦，我感到心痛。不过，我会以另外的身份继续法治的研究及教学工作，也不会停止为香港的法治而战。我有信心在未来，会见到一所自由的港大重生。”