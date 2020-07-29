欧盟宣布制裁香港 限制出口监控等设备

欧盟当地时间周二（28日）正式就《香港国安法》问题向香港实施制裁，而27个成员国也会审视香港民众的签证措施。

综合香港01、德国之声报道，欧盟在发布的新闻稿中表示，对中国实施《香港国安法》感到非常忧虑，指该法例会严重损害香港在“一国两制”保障下的自由。根据新措施，欧盟将限制向香港出口用于镇压及监控的设备。

此外，欧盟成员国政府也会为有意寻求难民资格或进修等的港人放宽签证限制，并可能在年底前推出进一步措施。

欧盟过去因成员国考虑到对抗中国可能付出的贸易代价，而迟迟无法做出协调一致的回应，直到周二才在德国和法国的号召之下才做出一致表态。

对于欧盟的决定，中国驻欧盟使团发言人表明反对，并提出严正交涉，同时敦促欧盟停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。

据中国央视报道，发言人表示，中国已经多次就香港维护国家安全立法问题阐明立场。“一国两制”落实得好不好，中国人民特别是香港人民最有权利发表意见。“欧盟没有资格说三道四。”

发言人说，绝大多数香港居民都认为，《香港国安法》实施后会更有助于保障香港居民的各项权利，也更有利于维护香港长期繁荣稳定。

有分析称，相较美国总统特朗普7月14日宣布签署《香港自治法》，可对实施《香港国安法》的中国官员与金融机构祭出制裁与签证限制，以及加拿大、澳洲及英国昨天宣布中止与香港的引渡协议，欧盟的反制行动有限。这可能与欧洲盼与中国在今年底前达成投资协定，扩大产品出口有关。

中国副总理刘鹤称中欧将加快谈判 以便年底前达成投资协定

中国国务院副总理刘鹤周二表示，中国和欧盟将加快谈判，以便在今年年底前达成一项中欧投资协定。

据路透社报道，刘鹤在中国商务部发布的一份声明中说，双方同意继续加强宏观经济政策协调，实施有效的财政和货币政策，确保更有效地直达实体经济，共同维护全球经济金融和市场预期稳定，推动全球经济恢复性增长。

刘鹤是在与欧盟执委会副主席东布洛夫斯基以视频会议形式共同主持第八次中欧经贸高层对话后，发表上述讲话。

该声明称，双方同意在全球抗疫合作中共同发挥更具建设性的作用，落实二十国集团应对冠病疫情特别峰会共识，支持世界卫生组织在推动和协调全球应对疫情方面发挥领导作用。双方也愿进一步加强在疫情防控、疫苗研发、新发传染病防治、生物医药以及复工复产和人员往来等领域的多双边合作。

声明称，中国和欧盟将进一步扩大农产品贸易。此外，双方就5G网络建设，以及欧盟外国补贴白皮书、外资审查政策、贸易救济立法、政府采购和竞争政策等坦诚交换了看法。