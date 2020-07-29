萧美琴到任履新 美国务院：美台关系史上最强健

台湾驻美代表萧美琴上周正式赴美履新，昨天在美国国务院与亚太助卿史达伟会晤。国务院东亚局表示，欢迎萧美琴来到美国带领台湾驻美代表处，形容美台关系目前是史上最强健。

综合台媒报道，国务院东亚局也指出，针对台湾成功应对冠病疫情及增强美台经济与人民间关系的机会，史达伟与萧美琴有很好的讨论。

此外，台湾驻美代表处昨晚也透过推特分享两人合影的照片，并表示萧美琴期待与史达伟团队合作，让台美伙伴关系更加紧密。同时，强调台湾未来几年将致力扩展与美国在经济、安全、文化与教育等方面的交流。

萧美琴随后在面簿上说，自己上任后行程满档，因冠病疫情关系，许多跟美国各界的接触不得不用电话视讯，但史达伟却选择在国务院内当面接待。

她说：“尽管我们保持著社交距离，但戴得紧紧的口罩下是相见欢的微笑。台湾是世界良善的力量、可信赖的伙伴；台美间许多重要的议题有待我们一起努力提升！”据了解，萧美琴未来几天将拜访多位美国国会参众议员，其中包含外交委员会成员。

萧美琴1971年生于日本神户，父亲是台湾人，母亲是美国人。台湾前外交官刘仕杰认为，萧美琴出任驻美代表是台湾对美外交的新起点。除了一口流利英文之外，萧美琴会用“美国人的思维脉络去分析台湾的政情局势”，且用字遣词都十分精准到位。

