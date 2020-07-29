报告：土地供应不足限制香港物流发展

一份研究报告表明，香港作为贸易枢纽，其物流业因土地供应不足掣肘发展而落后于人。

根据路透社报道，由香港前特首董建华牵头的智囊机构--团结香港基金周二发表报告称，新冠病毒疫情凸显物流业对维持香港经济和社会正常运转的重要性，政府应为业界提供充足土地设施和政策支持，为物流业持续发展提供出路。

团结香港基金报告指出，现代物流业正以惊人的速度发展，并与日益蓬勃的电子商贸业相辅相成，但政府对本地物流业的支援强差人意，尤其是长期以来，物流业的发展一直受土地供应不足掣肘。

“物流业的发展长久以来一直受土地不足所制约，而这正是政府缺乏策略性经济及行业发展蓝图的直接后果。”报告称。

贸易及物流与金融服务、旅游、专业及工商业支援服务并列为香港的四大支柱产业，该板块贡献本地约五分之一的生产总值和就业职位。报告指，新一轮的去全球化下，全球供应链重组无可避免，这将为物流业带来空前挑战。

报告称，香港在海陆空运输方面拥有世界一流的物流基建支援，机场的空运货物处理能力，特别是在冷链管理方面亦得到国际认可。外来资本对机场物流设施的投资说明其对香港航空物流业的信心。例如阿里巴巴旗下菜鸟网络牵头的合资公司在机场附近兴建现代物流中心、国际物流界的两家巨头DHL和联邦快递亚洲总部也设于香港。

不过，报告指出，虽然作为全球贸易枢纽，但香港物流业表现则落后于竞争对手之一的新加坡。根据2018年世界银行的物流绩效指数，香港物流业表现排名第12位，而新加坡则排第七。

此外，近年香港在物流基建方面的投资也落后于竞争对手，港口未来的发展潜力也受制于面积有限的货柜堆场，用地短缺将成为香港港口未来发展的绊脚石。

在空运方面，香港则仍然保持着绝对的领导地位。报告称，最不希望的是香港的空运业重蹈海运业的覆辙。香港国际机场的三跑道系统将于2024年落成，至2030年每年潜在货物流量有望增至890万吨，较现有航空物流设施处理量多出150万吨。

就推动本地物流业长远可持续增长，报告提出五大政策建议包括：１）于新界四个策略位置建立物流枢纽，包括港珠澳大桥香港口岸人工岛、龙鼓滩及屯门西一带、新界西北地区，以及新界北地区，料可提供多达930公顷的产业用地和近12.5万个职位。２）政府应重新考虑上述物流枢纽内的土地分配机制，而非沿用公开竞投土地且价高者得的一贯做法。３）迁置葵青货柜码头以提升本地港口基础设施，促进转运业务发展，还可腾出市区核心地带的宝贵土地，为住宅及商业发展创造空间。４）进行经济策略检讨并制定产业政策。５）成立专注发展策略性产业的法定机构。