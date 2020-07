高福：已接种新冠疫苗 望增强公众信心

中国疾病预防控制中心主任高福院士近日表示,他已经注射了一种实验型新冠病毒疫苗,希望通过此举增强公众信心,在疫苗获批后接种。

据澎湃新闻引述美联社报道,高福在由阿里巴巴旗下的阿里健康(Alibaba Health)和美国科学期刊出版商Cell Press于本月26日共同主办的一场网络研讨会上透露上述消息,“我希望它有效。”不过,高福并没有具体提及他何时以及如何接种这种候选疫苗,原因是不想被视作为疫苗生产公司“做宣传”。

高福表示,他注射疫苗是为了增强公众对疫苗的信心。由于多种阴谋论和部分人士对科学家的恶意攻击,很多人对新冠疫苗的作用表示质疑,“作为一名科学家,你必须勇敢。如果连我们都不接种疫苗,我们怎么能说服全世界——所有人去接种疫苗?”

值得一提的是,目前全球围绕新冠疫苗的研发竞争激烈,高福多次表示,希望中美两国开展更多合作。“我们不希望中国和美国在科学上分开。”高福说,“我们必须合作。”

实际上,作为病毒领域内的权威专家,高福在此次疫情中也主持了多项新冠病毒基础研究及疫苗研究。

上月19日,中国国家药品监督管理局批准了中科院微生物研究所和安徽智飞龙科马共同研发的新冠重组蛋白疫苗进入临床试验。这是继腺病毒载体疫苗和灭活疫苗两种类型的疫苗进入临床试验之后,又一种新的技术路线研制的新冠疫苗进入临床试验阶段,该疫苗即由高福等人研发。

此外,更早之前的6月5日,高福等人研发的新冠病毒全人源单克隆抗体也进入临床试验。当地时间6月28日,高福等学者还在国际顶级学术期刊《细胞》(Cell)在线发表了一项研究,题为“A universal design of betacoronavirus vaccines against COVID-19, MERS and SARS”,提供了一种针对COVID-19、MERS和SARS的β冠状病毒疫苗的通用设计。研究团队希望获得突破以应对未来可能出现的新的威胁。