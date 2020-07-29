王毅与拉布通话：中国对英国是机遇不是威胁

中国外长王毅昨天与英国外交大臣拉布通话时指出，中英双方应加强沟通协调，承担应尽的国际责任和义务。中国对英国而言，始终是机遇而不是威胁，是增量而不是减量，是解决方案而不是挑战风险。

根据中国外交部网站消息，中国国务委员兼外长王毅昨天同英国首席大臣兼外交大臣拉布通电话。

王毅指出，中英都是安理会常任理事国，都是在世界上有重要影响的国家，在国际事务上有着巨大合作空间和潜力，双方应加强沟通协调，承担应尽的国际责任和义务。对英国而言，中国始终是机遇而不是威胁，是增量而不是减量，是解决方案而不是挑战风险。

王毅表示，当前中英关系遇到障碍和干扰。英国国内一些人要求“重置”中英关系，试图将中英合作推倒重来，这只会使中英关系走进死胡同。面对中英关系的十字路口，双方应保持理性和成熟，恪守国际关系基本准则，尊重彼此核心利益和重大关切，维护两国关系的政治基础。

王毅就涉港问题再次阐述了中国的原则立场，指出香港是中国的香港，涉港事务是中国内政，这是原则问题。英国近期就香港国安法的一系列言行，违反了不干涉别国内政这一国际关系基本准则，中国坚决反对。香港国安法的制定和实施，是为了弥补香港长期以来的法律漏洞，目的是为了健全香港法治，使“一国两制”在法治轨道上行稳致远，完全符合宪法和基本法，不仅有利于香港的高度自治和繁荣稳定，也有利于维护所有在港外国企业和人员的正当合法权益。

关于5G问题，王毅表示，中英在这一问题上是有共识的，那就是本着市场化原则，为所有企业提供公平竞争环境。但遗憾的是，英国受到了个别国家的压力和胁迫，实际上是将商业问题政治化，对中国企业进行歧视。中国呼吁英国为包括中国企业在内的所有企业提供开放、公平、非歧视的投资环境，重塑中国企业对英国市场的信心。

拉布表示，英国对华政策没有改变，并始终重视英中关系，尊重中国取得的发展成就，重视对华合作为英国带来的机遇，赞同双方拥有广阔合作前景。当前英中关系遇到一些挑战，但这不是英中关系的全部。英国不赞同全面“重置”英中关系，不赞成重蹈过时的冷战思维，主张保持理性、成熟、坦诚的对话沟通，推进务实合作。英国支持促进英中贸易投资关系，愿加强疫苗研发、疫后经济复苏合作。

另据路透社报道，拉布还提到，英国将密切关注香港9月的立法会选举，并敦促中国维护其在新疆的国际人权义务，强调中国需要重建国际社会的信任。