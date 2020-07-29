网传李登辉逝世 医院澄清：仍在治疗

台湾前总统李登辉在今年2月8日因喝牛奶呛到而咳不停，紧急送往荣总治疗。昨晚开始网路传出其逝世消息。对此，北荣院方和台湾团结联盟都出面澄清，李登辉仍在医院接受治疗中。

综合《经济日报》、中时电子报和联合网报道，98岁高龄的李登辉今年2月8日喝牛奶呛到，肺部浸润，住进台北荣总医院。昨晚李登辉逝世的消息却在网路上疯传，引来各方关注。

从昨晚开始，有网友称李登辉过世了，并称此事应该为真，还有人称：“记者们都等在北荣那边等宣布了，稿子都已经拟好了，等正式的声明稿以及新闻出来就立刻补上相关连结，我个人是非常尊敬他的，不会拿他老人家的讯息乱开玩笑或是造谣”。

对此，台湾团结联盟紧急发文表示，“今天晚上某些网路（人）传出李总统离世的消息，那是假的！李总统仍在医院接受治疗中。希望他早日恢复健康！特此澄清。”

大批媒体昨天午后驻守在北荣外，即便台湾团结联盟已发文澄清，强调李登辉逝世是假消息，目前还在医院治疗，大批媒体仍未离去。



北荣院方今天也澄清，李登辉身体状况虽不理想，却不到外界传闻程度，仍在医院治疗中。院内知情人士透露，李登辉高龄98岁，状况长久以来就不稳定，随时可能有变动，近期确实稍微恶化成“不稳定中的不稳定”，已紧急靠药物稍微控制住，但李登辉年事已高，医疗团队能多次将他的病情稳定下来，已经尽了最大努力。

李登辉办公室主任王燕军此前受访时表示，李登辉饮食、休息一切正常，没有发烧，且所有指数均正常，但因高龄98岁加上有心脏病史，医疗团队持续控制用药。

李登辉住院期间适逢冠病疫情，为避免感染，医疗团队也建议不要会客，2月底北荣院方更对全院下病情封口令，也让病情恶化等各种传言甚嚣尘上。

台湾副总统赖清德今天上午原定出席一项公开活动，总统府在九点发出“因故取消”通知，据了解，赖清德是前往台北荣总医院，名义上是探视李登辉。由于昨天网路疯传李登辉病逝的消息，因此，赖清德的这项行程，引发外界诸多联想。

针对赖清德原订行程取消一事，赖清德的专任发言人Kolas Yotaka表示，“原订的行程因故取消，没有其他公开行程。”

至于有传闻总统蔡英文也将前往北荣一事，总统府方面表示，并无此事。

另据东森新闻台报道，台北市长柯文哲今天受访被问及最后一次是何时见到李登辉时透露，最后一次看到他是去年5月，这个是个人隐私。柯文哲说：“但是对我来讲，他是英雄人物”，上次看他的时候，“他已经穿睡衣见我，我就知道，唉，他身体真的不好，后来就不太想去打扰他”。

至于是否会去北荣探视，柯文哲表示，消息确定再讲，社会上太多传闻了，要去拜访人家要先联络家属，要等知道状况、联络家属、安排好，不要造成人家困扰。据透露，柯文哲已向家属表达关心。

陈水扁今天受访时也说，上次拜访已是2018年1月李登辉95岁生日时，当时得知李登辉身体状况大不如前，之后因为对方身体不好，所以就没再去探视，希望大家为李登辉祝福。