常德一男子“翻墙”浏览国外色情网站被行政处罚

常德一名男子通过VPN“翻墙”浏览境外色情网站，被处以警告处罚。

据湖南常德津市市公安局官方微信昨天发布的消息，该市公安局网安大队民警在工作中发现，有人使用“翻墙”软件接入境外网络，办案民警随即展开调查，并迅速查明家住某小区陈某使用“翻墙”软件浏览境外色情网站的违法事实。

据警方的调查了解，违法行为人陈某自2019年2月向吴某购买“翻墙”软件“Shadowrocket”后，便将该软件下载至自己苹果手机中，在手机上使用该软件建立非法信道进行国际联网，并长期用于浏览境外色情网站。

目前，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条、第十四条之规定，给予违法行为人陈某警告处罚。

所谓的“翻墙”，是指绕过相应的IP封锁、内容过滤、域名劫持、流量限制等，实现对网络内容的访问。中国网民所称的“翻墙”，一般是指绕开中国的法律管制，浏览境外服务器的相关网页内容。

为了加强对计算机信息网络国际联网的管理，保障国际计算机信息交流的健康发展，中国制定了《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，其中规定了“计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。”如违反上述规定，公安机关会责令停止联网，给予警告，可以并处15000元（人民币，2952新元）以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。

根据规定，行为人如果非法出售可访问境外互联网网站的“VPN”翻墙服务的，可能会触犯“提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪”，情节严重的，会处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。如果行为人使用“翻墙”软件获得某些不实言论、信息后，进行散布、造谣，并造成不良影响的，可能会触犯“寻衅滋事罪”或者是“诽谤罪”等等。