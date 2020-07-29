中国首个长江保护主题指数将于下月发布

由三峡集团定制的首个长江保护主题指数将于下月19日发布，三峡集团联合中证指数有限公司将从沪港深三地市场中选取100只致力于长江流域生态保护和受益于长江保护的上市公司作为样本，其中包括长江流域环保设备、环保服务和环保工程类上市公司股票50只。

根据澎湃新闻报道，中国三峡集团今天发布的消息，为发挥资本市场在共抓长江大保护中的撬动作用，三峡集团联合中证指数有限公司编制了中证长江保护主题指数。下一步，三峡集团还将联合基金公司发行跟踪该指数的ETF产品。

中证指数有限公司将于下月19日正式发布中证长江保护主题指数。“中证长江保护主题指数”聚合长江经济带优质绿色上市公司，凸显生态保护主题。

按照市场化原则，三峡集团联合中证指数有限公司从沪港深三地市场中选取100只致力于长江流域生态保护和受益于长江保护的上市公司作为样本，其中：长江流域环保设备、环保服务和环保工程类上市公司（污水处理、水环境工程、废水利用等）股票50只；以长江流域经济可持续发展为目标，提供重要基础设施配套的上市公司（清洁能源、航道疏浚、港口交运等）股票20只；在长江流域符合产业结构调整方向，因地制宜开展业务的上市公司（电子芯片、新能源汽车、生物医药等）股票30只。

长江全长6300公里，沿线11省市区，生产总值占全国比重超过40%，人口占比在40%以上。长江的水资源总量约占全国总量的35%，是中国重要的战略淡水资源库。

2018年4月，国家发展改革委联合国务院国资委印发三峡集团新的战略发展定位文件，明确三峡集团在长江经济带发展中发挥基础保障作用、在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用。

据介绍，目前三峡集团共抓长江大保护工作已全面铺开，已与长江经济带11省市全面签署省（直辖市）级战略合作协议。三峡集团累计落地长江大保护项目335个，落地投资超过700亿元。长江生态环保集团有限公司是三峡集团长江大保护的主要实施主体。

在“中证长江保护主题指数”正式发布后，三峡集团即将与基金公司共同发起设立长江保护主题ETF产品。三峡集团作为长江保护主题ETF的重要投资人，还将积极推动生态环保产业联盟成员成为长江保护主题ETF投资人。

三峡集团表示，本次编制长江保护主题指数、发起成立长江大保护ETF基金，将使得资本市场投资者可以指数化方式投资于长江经济带生态环保类和绿色发展类上市公司，有利于为参与长江大保护的上市公司引入增量资金，吸引更多社会资本投向长江大保护事业。