报告：中国房价上半年涨幅超20%

最近一份百城房价报告显示，中国上半年房价涨幅超20%，均价为15595元（人民币，下同，3069新元）/平方米，其中包括珠海、江阴在内的11个城市房价过热。

根据中新经纬客户端报告，上海易居房地产研究院前天发布《2020上半年中国百城房价报告》(下称《报告》)显示，上半年，中国100个城市新建商品住宅成交均价为15595元/平方米，同比上涨10.9%，总体上房价略偏热。

《报告》称，今年上半年，全国100个城市新建商品住宅成交均价为15595元/平方米，同比上涨10.9%。今年二季度年初累计房价同比涨幅曲线持续下行，其和房企积极降价促销去库存等有关。不过应该看到，虽然疫情带来冲击，但房价本身没有绝对地下跌，其涨幅依然位于两位数的水平。

从一线城市看，上半年，四个一线城市新建商品住宅成交均价为46515元/平方米，同比上涨8.1%。今年上半年一线城市楼市交易好于预期，甚至出现了豪宅热、学区房热、部分楼盘认筹热度较高等现象，客观上使房价涨幅曲线有所抬升。

二线城市看，上半年，32个二线城市新建商品住宅成交均价为15372元/平方米，同比上涨9.6%。部分二线城市房价上涨幅度较大，尤其是杭州、南京和成都等，上半年这三个城市房价同比涨幅分别为11%、10%和21%，其都是近期政策收紧或预计收紧的城市。

此外，《报告》称，上半年，64个三四线城市新建商品住宅成交均价为11984元/平方米，同比上涨9.7%。虽然上半年三四线城市的去库存压力增大、销售行情明显较弱，但是房价本身也没有明显下跌。从信贷政策角度看，当前要防范各类违规资金进入部分重点三四线城市，相关稳房价工作也依然需要坚持。

《报告》定义，房价同比涨幅超过20%为“房价过热”城市。从排序中可以看出，今年上半年，全国至少有11个城市房价是位于过热区间的，包括珠海、江阴、苏州、滁州、银川、南昌、哈尔滨、桂林、成都、芜湖和秦皇岛，即此类城市上半年房价同比涨幅均超过20%。

《报告》认为，房价涨幅较大主要有三个原因。首先，今年各地预售证发放明显降低了要求，高端项目较多入市，客观上影响了成交结构。加之今年各类高端需求积极释放，尤其是在理财收益较低、股票价格波动较大、通胀压力依然存在等情况下，居民家庭的资金配置会更加偏好房地产，进而容易带动房价上涨。同时，银行信贷政策较为宽松，其也会带动房价的上涨。

《报告》分析，今年上半年房地产市场面临各类冲击，市场相关指标纷纷降温。但特殊点在于，房价降温空间有限，部分城市甚至出现了房价涨幅扩大等现象，其成为今年上半年房地产市场的风险。尤其是在这个过程中，部分违规信贷资金、投资投机资金等进入楼市，客观上会使得部分房源的价格过快上涨。

同时，《报告》预计，下半年若是部分城市房价涨幅依然过大，购房等政策收紧的概率会加大，进而促进房价回归平稳健康的水平。