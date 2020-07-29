世行：中国今年经济增速放缓至1.6% 明年回升至7.9%

世界银行最新报告预计，中国经济增速今年将大幅放缓至1.6%，为1976年以来的最低增速，2021年则回升至7.9%；中国经济前景面临的风险异常突出，中国经济复苏战略应着眼于包容性和可持续增长。

根据路透社报道，世行7月期中国经济简报指出，在下行风险方面，尽管为防止冠病病毒传播做出了努力，但疫情反复可能会持续干扰经济活动。从外部来看，全球经济衰退程度加深，持续时间延长，以及中国与一些主要贸易伙伴的双边紧张局势升级，也有可能导致经济复苏脱轨。

在上行风险方面，如果中国国内和全球信心恢复的速度快于预期，且经济紧张局势降级，那么经济下滑的严重程度就会降低。

“虽然风险非常高，但可以通过良好的政策来缓解。”世界银行中国局局长芮泽指出，疫情冲击暴露出密切关联的经济、社会和环境脆弱性，进一步凸显出经济向更包容、可持续和绿色增长模式转型的紧迫性。复苏为加快推进这些目标提供了一个契机。

报告称，中国的经济情况在过去半年发生了巨大变化。冠病疫情和采取的防控措施引发了供需双重冲击。虽然供给侧的制约因素已缓解，而且快速采取了措施遏制经济影响，但内需和外需疲软继续抑制复苏步伐。

“但只要有良好的政策，复苏为进一步实现包容性、可持续和绿色增长提供了契机。”报告认为。

此外，政策制定者需要确保货币和金融部门政策保持灵活性，以保障流动性充足，市场利率和债券收益率维持低位，减轻家庭、企业和政府的债务负担。财政政策需要在支持经济复苏中发挥重要作用。设计经济刺激措施时应考虑有助于实现更加包容、碳中和与绿色的增长。

而促进市场竞争和户籍制度改革可有助于释放更强烈的市场响应，促进调整适应疫后的经济现实，支持中国更长期的增长前景。

报告同时预计，即使经济活动回升，预计中国减贫步伐将会放慢，反映出家庭收入增长放缓的影响。如果不采取额外的政策措施，预计2020年脱贫人数将会比疫前预测减少800万至2000万人。

中国二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，上半年GDP同比下降1.6%。中国国家主席习近平在上周召开的企业家座谈会上说，“在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须集中力量办好自己的事。”