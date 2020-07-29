消息：中国三峡集团考虑出售其高达40亿美元的海外股权

知情人士透露，中国国企电力公司长江三峡集团在探索出售其海外资产组合的部分股权，价值至高达40亿美元（约55亿新元）。

根据彭博社报道，要求匿名的知情人士称，这家电力巨头接洽了新加坡政府投资公司(GIC)以及中投公司等主权基金，探讨对相当于三峡集团国际资产10%至20%少数权益的潜在收购。

彭博社去年12月报道，中国三峡集团考虑将海外资产重组为一家单独的公司。知情人士此前称，中国三峡集团一直在与顾问商讨成立一家实体来持有其国际资产，并引入战略投资者。

知情人士称，海外资产组合整体估值可能至高达200亿美元。中国三峡集团稍后可能会考虑将该部门或部分资产上市。

知情人士说，该部分股权的规模可能仍有变动，取决于最终包含在交易中的资产。审议仍在进行中，尚未作出最终决定。

知情人士表示，出售小部分股权将有助于该公司降低债务水平，同时响应中国政府呼吁国企实施混合所有制改革的号召。所有制改革旨在提高国企的效率和竞争力。

不过谈判进展缓慢，受中国南部的严重洪灾以及新冠病毒大流行带来的持续挑战的影响。此次洪水导致长江沿岸逾200万人撤离。

三峡集团代表未回复彭博寻求置评的电话和电子邮件；GIC和中投公司未能立即予以置评。

