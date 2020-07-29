江苏浙江领跑中国百强县榜单

《2020中国县域经济百强研究》昨天进行线上发布，最新中国百强县榜单出炉。研究显示，在百强县前10名中，江苏省独占一半，江苏、浙江、山东三省领跑全国县域经济。同时，百强县居民收入和消费能力远高于全国平均水平，总体处在工业化后期。

根据澎湃新闻报道，该研究由赛迪顾问县域经济研究中心编制，自2016年起连续发布。百强县榜单以“地区生产总值大于400亿元（人民币，下同，约78亿7300万新元），一般公共预算收入大于20亿元”作为两大数据入库门槛，建立了县域经济高质量发展的评价指标体系，包括一级指标4个，二级指标8个，三级指标22个。

今年的百强县榜单中，东部地区占68席，中部地区占21席、西部地区占8席，东北地区占3席。与2019年相比，东部地区席位减少3席，中部地区增加2席，西部地区增加1席，东北地区保持不变。这意味着从县域经济层面看，中西部崛起战略已初现成效。

“强省强县，江苏领先”是今年百强县榜单的突出特点。在百强县前10名中，江苏省独占一半，并包揽前3位。江苏、浙江、山东三省表现抢眼，分别占25席、18席和15席。

赛迪顾问县域经济研究中心主任马承恩介绍道，百强县总体实力突出。百强县中GDP突破千亿级别的县域达到33个，较上年增加3个。江苏省昆山市和江阴市GDP突破了4000亿元，已经与太原市、贵阳市等省会城市相当。百强县以占全国不到2%的土地，7%的人口，创造了全国十分之一的GDP；以占全部县域不到3%的土地，11%的人口，创造了县域约四分之一的GDP。

研究显示，2019年，百强县人均GDP达到11.09万元，远超全国平均水平，仅次于江苏省。根据世界银行对低中高收入国家的划分标准，百强县人均GDP已达到高收入国家水平。

与部分经济大省相比，2019年，百强县GDP和一般公共预算收入略低于广东省和江苏省，高于浙江省和山东省。在规模以上工业增加值维度超过“粤江浙鲁”四省，彰显出百强县强劲的工业实力。

马承恩表示，百强县居民收入和消费能力远高于全国平均水平。百强县2019年人均可支配收入为3.87万元，城镇居民人均可支配收入达到4.8万元，农村居民人均可支配收入达到2.54万元，比当年全国水平分别高出26%、13%、59%。

在消费方面，百强县2019年人均社会消费品零售额3.69万元，比2.94万元的当年全国平均水平高出25.5%。研究显示，县域提供了承接产业资源转移的空间，与此同时，县域人口基数大，消费有待进一步开发，消费潜力巨大。

同时，百强县对资金和人口的吸引能力显著提升。百强县2019年金融机构本外币各项存款余额为10.92万亿元，与山东省相当。研究显示，百强县排名越靠前的县域人口密度越高，对人口的集聚能力越强。

从产业结构上来看，工业是百强县发展的强劲引擎，固定资产投资对于发展的拉动作用在下降，经济动能正在转换的过程中。

2019年，百强县规模以上工业增加值和第二产业增加值及增速都远超江苏、浙江和广东等发达省份，可见，第二产业是百强县发展的主要动力。

赛迪顾问表示，按照钱纳里工业化进程阶段划分，百强县处于工业化后期。从产业结构水平看，百强县的三次产业结构为第一产业增加值小于10%，且第二产业比重大于第三产业比重，也处于工业化后期。

赛迪顾问建议，在百强县下一步的发展中，要提升第二产业整体供给体系的质量，提高供给结构对需求结构的适应性。“重中之重就是减少第二产业的无效供给、扩大有效供给。”

2019年，百强县固定资产投资总额增速平均水平为6.79%，仍然高于全国水平5.4%。其中，4个县域的固定资产投资占GDP比重大于100%，42个县域介于50%到100%之间。

值得注意的是，最新的百强县榜单中，固定资产投资占GDP比重小于50%的县域首次突破一半，同时百强县2019年固定资产投资总额为4.59万亿元，占地区生产总值的45.6%，低于当年全国平均水平（56.6%）。

赛迪顾问解读称，这说明百强县固定资产投资的作用在下降，表明百强县初步告别投资依赖，转向投资、消费、出口协调并重的经济结构，经济动能正在转换的过程中。

但不可忽视的是，固定资产投资对于整体县域来说仍然是拉动经济增长重要的力量。此外，出口对于百强县经济发展的拉动目前来看作用有限。2019年，百强县的进出口总额为3.51万亿元，与同等经济体量的广东省相比仍有较大差距。

同时值得关注的是，在进出口方面，百强县内部差异较大。以进出口总额占GDP比例为例，最高的义乌市达到200%以上，显露出对外开放的发展成果，而7成县域不到全国平均水平（31.8%），部分百强县的比例甚至不足1%。

研究显示，百强县三次产业结构中，第三产业仅占43.4%，远低于同期全国水平和“粤江浙鲁”等经济发达省水平。同时，第三产业增速较慢，低于第二产业增速。

因此，赛迪顾问认为，第三产业的发展能够有效提高百强县的城镇化水平、产业附加值和科技创新活力，发力第三产业将成为未来百强县经济发展中不可忽视的重点。

研究指出，县域要着力推进科技创新，塑造以新技术、新产品、新服务等为核心的新优势；县域要加快推进新型城镇化，推进城乡协调，主动融入以城市群为主体的区域新格局。

今年6月，国家发改委也印发通知指出，要推进县城市政公用设施提档升级，加快开展县城城镇化补短板强弱项工作。

赛迪顾问认为，在这方面要推动县域公共服务设施建设，促进城乡公共资源均衡配置，同时要着力提升现代服务业水平，挖掘特色资源、文化、区位优势，满足县域居民生产生活需要的同时积极放大生产服务能力。

赛迪顾问此前也发布报告指出，第一，制造方式向智能化、绿色化转变，服务型制造成为制造业升级重要方向；第二，数字经济、平台经济、共享经济、创意经济等新兴经济形态不断涌现；第三，新技术正在改变全球产业的价值链，改变国际生产力布局。

在这样的背景下，县域经济下一步的发展要紧抓科技革命和产业变革机遇，推动产业跃上中高端，同时依托县域资源优势和产业发展基础，加快形成县域经济新优势。