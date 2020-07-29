标普：美国制裁华为或影响相关科技企业收入达250亿美元

评级机构标准普尔周三发表报告称，美国近期对华为的制裁及限制，估计将令受评的亚太区科技企业面临约250亿美元（约344亿新元）的收入风险。

根据路透社报道，美国商务部5月采取行动，限制华为使用美国技术在海外设计和制造半导体的能力。而在去年5月，美国将华为及附属公司列入“实体名单”，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件。

标普估算，新的限制将影响包括台积电及中芯国际等代工商15-20%的收入，即接近70亿美元，并可能对其他亚太区受评科技企业带来打击，这些公司与“实体名单”中的企业的连系带来的间接收入影响达180亿美元。

不过，标普预期，随着亚太区科技企业适应了华为使用美国技术的限制增加，营运方面将出现剧变，但最终对收入和信贷评级的影响可能温和。因标普预计，市场对更先进的节点芯片组（例如具有7纳米及5纳米晶体管）的强劲需求，将有助抵消华为对台积电的订单损失，而中国客户转向内地供应商采购亦令中芯国际得益。

此外，一旦关键部件用完，华为的重点将可能由高端智能手机，转移至中低端手机和物联网（IoT）设备。中国技术公司小米的智能手机及物联网设备在大陆可能面对更大竞争，但同时获得海外智能手机市场份额。

与此同时，因华为和其他内地技术公司应对美国限制的挑战，中国政府可能会增加对这些公司的财务和经营上的支持，形式可能包括注资、补贴、税收减免、加快监管审批或减少官僚作风等。

标普并预期，中国或会作出一些反制措施以限制美国科技产品在华销售，但料措施只会给对受评亚太区发行人的收入带来2-5%的风险。在极端的情况下，美国科技公司将会损失在华的一半销售额。