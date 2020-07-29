汤家骅：若立法会选举延期 议员任期问题或需提前全国人大处理

鉴于疫情严峻，香港政府研究将立法会换届选举延期一年举行。至于因此而出现的议员任期问题，香港行政会议成员汤家骅认为，需要提请全国人大常委会处理。

根据香港电台报道，汤家骅认为，当局如果想押后选举一段较长时间，可以引用《紧急情况规例条例》，或者《预防及控制疾病条例》处理。期间立法会如果有需要召开会议，例如处理施政报告或财政预算案等重要议程，也可以援引《立法会条例》第11条，于现届议员任期完结至举行选举之前，召开立法会紧急会议。

根据《基本法》69条，立法会除第一届任期为两年外，议员每届任期四年。汤家骅认为，有关下届议员任期，或需提请全国人大常委会处理，他又以前行政长官董建华任期中途离任为例，指当时人大常委释法，中途上任的特首只会补足余下任期，他认为如果应用于此次情况，相信下届立法会议员的任期会变为三年。

汤家骅担心，如果押后选举太长时间，会引起外界不良观感，甚至影响投资者信心，建议将选举押后两至三个月，届时视乎疫情发展，再决定下一步安排。

今届立法会曾经有两名民主派议员因选举呈请被法庭裁定“非妥为当选”，选管会当时决定不进行补选，因议员任期剩馀时间少于需举行补选的法定要求。行政会议成员汤家骅指，如果立法会选举因为疫情延迟，期间更不应举行补选，相信如果政府押后换届选举，也不会同时举行补选。