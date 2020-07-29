工行等多家中国银行暂停账户贵金属开仓交易

在连续大涨并创下历史新高后，国际黄金期货和现货价格周二盘中有所回落。而受到此前中国银行“原油宝”事件的影响，包括工商银行在内的中国多家银行日前宣布暂停账户贵金属开仓交易，旨在控制潜在风险。

根据路透社报道，工商银行称，自北京时间7月31日起，该行暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易。该行指此举主因国际铂金、钯金价格波动频繁剧烈，为保护客户权益。

中国证券报周三援引生意社贵金属分析师叶建军称，近期贵金属价格连续暴涨，市场炒作气氛火热，而此时国内多家银行暂停账户铂金、账户钯金开仓产品交易，一方面基于银行对其客户群体风险控制的担忧，大部分投资客对于贵金属领域的投资专业知识相对匮乏；另一方面，银行内部系统管理、系统风控有待进一步调整完善。

不过报导亦引述分析人士认为，银行此举或是出于担忧贵金属价格波动带来的潜在风险，虽然贵金属短期面临调整压力，但长期上涨格局不改。

国信期货认为，从贵金属整体趋势上看，在欧美各国货币宽松放水和财政刺激力度不减的背景下，通胀预期大幅回升，8月美国实际利率水平大概率将持续低迷。美国在疫情蔓延影响下实体经济表现相对落后，财政赤字高企，货币政策的负溢出效应显现，美元指数将进一步走弱。

“黄金作为‘去美元化’资产的配置价值凸显，或将受益于美元走弱和市场避险需求获得更多上涨空间。”该机构称。

方正中期研究院院长王骏亦表示，从投资逻辑和相对估值来看，当下的黄金白银市场是利润加速和利润兑现阶段，波动性可能显着增加，非常考验投资者的承受能力。黄金白银市场更适合短线技术面交易者，从资金热度上，金价上方还有空间，黄金大概率上触2000美元（2755新元）/盎司。

除了工商银行外，交通银行和民生银行也先后发布公告称，鉴于目前国际金融市场动荡加剧，暂停贵金属铂金或钯金的新开盘交易，不过现有持仓客户的平盘交易不受影响。

金价周二上扬，因美联储(FED)开始为期两天的会议，预计将推出更多货币刺激措施，以支撑受冠状病毒打击的美国经济，不过金价脱离了盘中稍早创下的纪录高位。

美国原油期货4月下旬史上首次崩跌至负值，中国银行挂钩西德克萨斯中质油（WTI）原油期货的“原油宝”理财产品因“穿仓”巨亏，导致投资者需要向银行“倒贴”巨额保证金。

“原油宝”事件惊动中国最高决策层，国务院金融稳定发展委员会召开会议，以“把握适度性，提高专业性，尊重契约，理清责任，保护投资者合法利益”的表述定调事件后，中行随即启动赔付工作，赔付比例上限为20%，中国银行因此产生的总损失高达60-70亿元。