消息：中国本月和下月汽油和柴油出口料将强劲反弹

行业消息人士表示，中国本月和下月汽油和柴油出口料将强劲反弹，因企业充分利用全球燃料需求上升和价格上涨的机会来削减日益增加的燃料库存。

根据路透社报道，中国是亚洲最大汽油和第三大柴油出口国，5月时燃料出口减少50%，6月仍然疲弱。但如今抗疫措施解除正在提振经济活动、燃料需求和价格，出口料将急速上升。

这将加重国际燃料市场的供应压力，受到疫情影响，市场一直因需求低迷而处境艰困。

炼油商连续两个月进口创纪录的原油后，6月油品产量创纪录，以满足中国经济在解封后逐步重启时与日俱增的需求。尽管第三季中国柴油需求通常不高，但炼油商趁着油价来到每桶43美元（约59新元）以上时来去除过剩的库存。

“由于近几个月库存明显增加，我们预计中国清洁产品出口(短期内)将回到2020年第一季时的水平，”JBC Energy能源市场分析师Philip Jones-Lux表示。

根据费氏全球能源咨询公司(FGE)以及一位追踪汽油的行业消息人士，7月汽油出口料较6月飙升44%，至约110-120万吨(合30-32.7万桶/日)。

费氏全球能源咨询公司补充称，8月出口可能进一步增至四个月高位150万吨。

根据海关数据，中国5月与6月原油进口量创下纪录，表明汽油与柴油出口预估还有上修空间。中国5月进口4797万吨原油，4月为5318万吨，都是趁着4月油价跌破每桶20美元时低价买进的。

与此同时，路孚特石油研究数据与费氏分别预估，中国7月柴油出口可能至少较上月大增15%，来到120-130万吨之间(29-31.5万桶/日)。

根据费氏与能源顾问公司Energy Aspects各自的预估，8月出口可能上升至160-165万吨。但支撑中国燃料出口的全球需求复苏势头可能受限于第二波新冠疫情，第二波疫情已经促使亚洲国家实施新的限制。

“很多国家的汽油需求已经恢复到疫情前水平，支持近期的库存下降趋势，”费氏分析师称，“尽管如此，第二波新冠疫情仍给需求复苏蒙上阴影。