美共和党议员担心中国可能利用TikTok影响美国大选

美国共和党一些资深参议员当地时间周二加大对抖音海外版（TikTok）施压，要求特朗普政府评估这个中资拥有的视频应用可能干涉美国大选的风险。

据路透社报道，在一封日期为周二的信函中，美国参议员鲁比奥、科顿以及其他议员引述指称TikTok对敏感内容进行审查，以及据称中国试图操纵社交媒体应用上的政治讨论。

议员们在写给美国国家情报总监、国土安全部代理部长以及联邦调查局（FBI）局长的信件中称：“我们非常担心（中国政府）可能利用对TikTok的控制来歪曲或操纵（政治）对话，在美国人民之间搬弄是非，达成其希望的政治结果。”

TikTok、FBI、国土安全部和国家情报总监暂未回复置评要求。

这些议员，再加上共和党参议员克鲁兹等人，要求官员们说明，北京是否有可能通过字节跳动旗下的TikTok应用来强化某些政治观点并开展影响力行动。

议员们问到：“如果有迹象显示，中共通过TikTok干预大选，根据有关外国干预大选的行政令，字节跳动会受到制裁吗？”

中美关系因为疫情和《香港国安法》等问题而恶化之际，特朗普政府瞄准TikTok。本月白宫幕僚长Mark Meadows称，即将采取行动应对TikTok带来的国家安全风险。

特朗普准备在11月的大选中迎战民主党候选人拜登。特朗普的民调支持率一直在下降。

