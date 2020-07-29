调查：受汛情影响 中国本月制造业PMI预计小幅回落

受汛情影响，中国本月制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落，但仍在扩张区间。

根据路透社报道，综合29家分析机构的预估中值显示，工业生产继续处于扩张区间，但受洪涝灾害等因素影响，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落至50.7；与此同时，14家分析机构预估中值显示，财新7月中国制造业PMI料小幅续升至51.3。

兴业研究报告指出，受高温、洪涝灾害影响，室外作业、交通运输及生产活动均受扰动，预计7月官方制造业PMI较前月下行0.3个点至50.6。

他们称，7月全国高炉开工率为70.1%，环比下降0.3个百分点；佛山、温州和苏州等制造业较为发达区域平均交通拥堵延时指数也出现下降，折射7月生产活动环比有所放缓；另外以水泥、钢材为代表的建材价格下行，或表明极端天气使需求小幅下行。

招商证券宏观团队也认为，7月以来高频数据仍然趋于改善，但受汛情影响，将出现阶段性顶部，钢材产量和高炉开工率或见顶；预计官方制造业PMI为50.5，仍保持在临界值以上，但景气扩张程度会边际下降。

中国工业和信息化部官员上周在国新办发布会上表示，工业经济已回正常轨道，今年有望平稳向好，但下半年不确定因素较多，洪涝等自然灾害对经济复苏有不利影响。

在后疫情时代，面对外界狂风暴雨，习近平同科技和制造业等企业家“谈谈心”“鼓鼓劲”时，传递出中国经济发展的新信息：以国内大循环为主体，主打内需和科技牌，自力更生做好自己的事。中共中央政治局通常在7月底召开会议，部署下半年经济工作。这次座谈会也被视为是对中国后续经济政策的“吹风会”。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。