港前金管局总裁：美国不太可能破坏联汇制度

香港行政会议成员、前金管局总裁任志刚指出，美国不太可能提出破坏香港联系汇率制度运作的举动，预料未来数月将会提出针对个别人士及金融机构的制裁行动。

综合《明报》、路透社等报道，任志刚今天在团结香港基金论坛上表示，破坏联汇制度运作确实是一个“核选项”，但针对个人或金融机构的制裁行动，对香港金融体系影响不大。

他说：“真正的武器在于会否限制美元的使用或是美国金融体系的运用，美国会针对个别人士、中资企业，但不会针对政府。”

任志刚也认为，美国禁止香港买入美元的可能性偏低，因为美国目前背负巨额债务，至今年首季其净负债额已达12万亿美元。因此，若美国使用该“武器”，自己也将面临下行风险，即变相损害自身利益。

他并强调，即使美元价值在未来显著下跌，但如果仍然是交易中介的货币，港元将会继续与美元掛勾。不过如果美元大跌，例如跌幅超过35%，“就要想想是否继续与美元掛勾”。但他预计这个情况不会出现。

至于未来或将出现的第三次全球金融危机，任志刚表示，目前各国财政赤字扩大，新一轮量化宽松又再推出，市埸在资金充裕下更使得资产价格上升，与现实经济脱节。

他对此指出，如果届时有任何触发点令市场出现大幅调整，是有可能会影响到货币金融体系。“届时香港都会受影响，但并非系统性影响。”

任志刚强调，香港货币金融制度及银行体系稳健，银行资本充足率及流动比率甚高，杠杆比率低，且一直受政府以风险为本的监管，认为香港有能力抵御潜在危机。