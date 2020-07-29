王毅称中日应积极规划推进“后疫情”时代合作

中国国务委员兼外长王毅今天同日本外相茂木敏充通电话时说，中日双方要积极规划和推进下阶段及“后疫情”时代双边交往合作，中方重视日本企业在华复工复产，采取了一系列支持措施，希望日方也为中国企业在日正常经营提供公平、透明、非歧视的环境。

据中国外交部网站消息，王毅称，疫情发生以来，中日双方就抗疫合作保持沟通，相互支持，展现了邻国之间的传统友情。当前中日关系总体保持改善发展势头，上半年经贸合作保持了去年同期水平，这十分难得和不易。双方要积极规划和推进下阶段及“后疫情”时代双边交往合作，共同应对各类全球和区域性挑战。

王毅指出，中日要加强各层级各渠道对话交流，推进既有磋商对话机制，鼓励两国各部门、各行业和民间地方以稳妥方式增进交流互动，加快打造双边人员交往“快捷通道”。

他还说，双方应加强国际地区事务中的沟通与合作。努力确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），加快中日韩自贸区谈判。

王毅强调，面对错综复杂的国际形势，中日双方应当慎重妥善处理矛盾分歧，把主要精力聚焦到互利合作上来；应当坚持合作抗疫的大方向，反对将疫情政治化、反对干扰破坏全球抗疫的错误言行，支持世卫组织发挥应有作用。

茂木敏充表示，日方愿同中方一道推动两国关系积极向前发展。日方愿同中方保持各层级对话沟通，在做好疫情防控的同时，积极推进人员往来，促进经贸投资合作，支持加快完成RCEP签署。