沪深股市反弹 成交额重回万亿人民币大关

沪深两市成交额重回万亿元（人民币）大关，并迎来强劲反弹，北向资金也结束了连续四个交易日净流出的状态转为净流入。

根据澎湃新闻报道，受外围市场影响，A股市场今天双双低开，沪指在3200点附近受到强力支撑，券商为龙头，带动两市快速翻红，而科技主题板块的活跃更是推动股指上涨，创业板指午市收盘时就已经大涨2.41%，沪指更是早盘就收复了5日均线和10日均线。午后，两市更是进一步震荡走高，最终两市收于全天最高点，沪指距离3300点仅一步之遥。

至7月29日收盘，上证综指涨2.06%，报3294.55点；科创50指数涨5.45%，报1476.92点；深证成指涨3.12%，报13557.44点；创业板指涨3.78%，报2767.4点。

沪深两市今天成交总额10467亿元（人民币，下同，约2056亿新元），较前一交易日的8980亿元增加1487亿元。其中，沪市成交4531亿元，比上一交易日3899亿元增加632亿元，深市成交5936亿元。

沪深两市共有139只股票涨幅在9%以上，没有一只股票跌幅在9%以上。

北向资金7月29日合计净流入77.31亿元。其中，沪股通净流入4.15亿元，深股通净流入73.16亿元。

科创板136涨5跌。涨幅最大的为新上市的爱博医疗（688050），收涨616.84%；跌幅最大的震有科技（688418）收跌2.43%。