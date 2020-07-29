岑子杰遇袭案被告透露 曾有人表示酬劳为200万港元

岑子杰遇袭案被告在警诫下透露，有人曾向他表示袭击受害者可获得酬劳200万（港元，下同，35万新元）。

根据香港电台报道，民阵召集人岑子杰去年8月在佐敦一间餐厅遇袭，案件在区域法院续审。控方在庭上透露，其中一名被告在警诫下表示，袭击的原因，是由于有人向他表示“屯门有香港人要打跛阿杰双脚，酬劳有200万”。

案中被捕的两名被告，其中29岁的罗建华，早前承认没第三者保险驾驶、擅取他人交通工具及串谋有意图而导致身体受严重伤害三项罪名。案情指，他在去年9月被捕，警诫下承认收钱负责驾驶，但无袭击任何人。

被告表示，去年8月中旬，一名印度籍男子，要求他在袭击男子阿杰时负责驾驶，同时出示阿杰的照片及给予5000元酬劳，他于是找来同案另一名16岁被告帮手。

案发当日，罗建华按照指示，在屯门老虎坑接载同案另一被告、该名印度籍男子及其朋友到佐敦；另一被告其后接手驾驶，他就留在现场直至袭击完结，再自行乘的士返回屯门。

至于案中16岁被告，就承认没第三者保险驾驶及无牌驾驶两项罪名，但就否认另外两罪，包括串谋致他人身体严重受伤及擅取他人交通工具。

岑子杰已报名参选立法会九龙西选区，其他参选人包括“香港政策改变”李安求、陈凯欣名单、民建联郑泳舜名单、经民联梁美芬名单、毛孟静、民协何启明名单、报称民主派的张崑阳、报称独立的潘焯鸿，以及杨伟业名单。