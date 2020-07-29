中国安排21亿元支持地方低保和临时救助工作

中国中央财政将从新增的财政赤字和抗疫特别国债中，专门安排105亿人民币（下同，21亿新元）资金用于支持地方做好低保、临时救助“扩围”工作。

据《新京报》报道，中国民政部在今天举行的发布会上，发表上述消息。

民政部社会救助司副司长蒋玮表示，冠病疫情防控当前已进入常态化阶段，疫情对广大人民群众生产生活的不利影响仍在持续，部分困难群众尤其是低保边缘家庭、未参保失业人员，基本生活仍面临较大困难；一些受疫情影响无法外出务工、经营、就业，导致收入下降人员，也出现了基本生活困难，迫切需要得到救助帮扶。

另一方面，中国新一轮疫情持续，昨天更新增101起确诊病例，其中98例为本土病例，再破本轮疫情最高记录。

根据中国国家卫健委网站信息，98起本土病例中，有89例来自新疆，其余八例和一例分别来自辽宁和北京。

自7月15日出现此轮首例本土确诊病例以来，新疆截至昨天已有超过300起确诊病例，大部分集中在乌鲁木齐。

新疆此次首例确诊病例为一名24岁女性，在乌鲁木齐工作。新疆当地政府此前表示，这次疫情与一起聚集性活动有关。

乌鲁木齐疾控中心主任芮宝玲上周在发布会上表示，近期新疆的新增确诊病例并非新感染病例，而是大部分由无症状感染者转为确诊。

医学专家表示，伴随核酸检测的不断推进，此次新疆爆发的具体过程应该很快可以清晰。