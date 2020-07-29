中国055型驱逐舰南昌舰演练主炮实弹射击

中国解放军今天公开了海军首艘055型导弹驱逐舰南昌舰主炮实弹射击训练的画面。

据中国央视新闻客户端及解放军海军官方微博报道，北部战区海军某舰艇训练中心近日组织南昌舰、成都舰和大同舰三艘新型舰艇，进行了连续10天的海上训练。

南昌舰主炮实弹射击训练画面。（解放军海军官方微博）

报道称，三艘舰按照既定计划向预定海区航行，展开了复杂气象条件下的多科目训练。南昌舰在训练中进行了白天和夜间主炮对岸上目标实弹射击训练，“一批新型舰艇执行多种作战任务能力得到有效检验。”

报道还称，在连续多日的海上训练中，南昌舰等三艘新型舰艇进行了与敌突然遭遇条件下对海攻击、空中威胁条件下对海作战、复杂电磁环境下导弹攻击和防空反导等科目的操演训练，还就政治工作特情处置进行操练，重点抓好复杂条件下武器装备的使用。

南昌舰是中国自主研制的055型万吨级驱逐舰首舰，中国官方强调，该型舰先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。

该舰2017年6月28日下水，2019年4月23日参加庆祝人民海军成立70周年海上阅兵，并于今年1月12日在青岛军港正式加入战斗序列，官方指这标志中国海军驱逐舰实现由第三代向第四代跨越。



