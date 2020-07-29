据传美国可能会将中国踢出SWIFT 中银证券：要提前做好准备

中银证券的一份研究报告指出，针对美国是否会将中国踢出SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）系统引发的市场热议，中国政府和中资银行需要提前做好思想和措施上的准备。

根据路透社报道，针对近期美国是否会将中国踢出SWIFT系统的讨论，中国银行旗下投行--中银证券周二发表研究报告称，最近发生的关闭和硬闯中国驻美领馆的事件表明，不排除美国做出非理性的事情，尤其是可能寻衅针对中资银行个体实施金融制裁；而中国政府和中资银行需要提前做好思想和措施上的准备。

中银证券并建议，中国可采取参考SWIFT报文格式推动内地与港澳之间跨境收付使用独立的报文系统，适时制定颁布中国的“阻断法”，特殊情形下考虑外汇调控货币换锚等宏观层面上的措施。

在微观层面上，中国需要加强舆情监测并拟定应对预案，加大反洗钱力度，维护和发展海外非美元清算行代理行关系，引导境内企业减少美元计价结算等。

中银证券报告认为，若仅仅是美国单方面发起制裁，美国会倾向于使用CHIPS，限制使用SWIFT很可能是在西方联合制裁的情况下才会发生。

“如根据《香港自治法案》的相关内容，有可能禁止其在美国管辖范围内与任何金融机构进行信用转让或支付，禁止任何美国人投资或购买相关机构的股权和债券，利用CHIPS切断其使用美元、参与美国金融系统进行交易等。”报告称。

同时，不排除美国以打击洗钱、恐怖主义、贩卖武器和毒品等名义，制裁个别中资银行，乃至将其从SWIFT系统除名。