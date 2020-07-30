中国最低生活保障覆盖范围将适度扩大

中国民政部社会救助司副司长蒋玮29日在民政部2020年第三季度例行新闻发布会上介绍，民政部和财政部近日联合印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》，提出在坚持现有标准、确保低保制度持续平稳运行的基础上，适度扩大最低生活保障覆盖范围。

据新华社报道，对于“低收入家庭”的界定问题，通知指出，低收入家庭是指家庭人均收入高于当地城乡低保标准，但低于低保标准1.5倍，且财产符合当地相关规定的低保边缘家庭。

据蒋玮介绍，低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，可参照“单人户”纳入低保。同时，受疫情影响严重的地区可适当放宽低保认定条件。

通知还适度放宽了特困人员认定条件。据蒋玮介绍，通知将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁放宽至18周岁，由此，符合“三无”条件的16至18周岁未成年人将全部纳入特困人员救助供养范围。

加强对生活困难未参保失业人员救助帮扶也是通知的重要内容。根据通知要求，对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无劳动收入，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金，帮助其渡过生活难关。

同时，对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，各地要及时纳入临时救助范围。对遭遇重大生活困难的，可采取一事一议方式提高救助额度。

此外，通知还对强化贫困人口兜底保障、优化社会救助工作流程等提出明确要求。