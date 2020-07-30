香港独派学生组织前成员因涉违国安法被捕

香港独派学生组织学生动源的数名前成员因涉嫌违反《香港国安法》被逮捕。

综合《明报》和香港01报道，香港的警方国家安全处高级警司李桂华昨日（29日）介绍，警方根据《香港国安法》第20条及21条，在元朗、屯门及沙田等地区拘捕四人，被捕者包括三男一女，年龄在16岁至21岁之间，均报称学生。

据报道，被捕的包括学生动源前召集人钟翰林、前发言人何诺恒及前成员何忻诺等。

李桂华说，警方发现于社交平台成立宣扬主张香港独立的组织，组织纲领声称建立香港共和国、不设底线斗争等，纲领清楚说明如何达成香港独立，有关发文者相信有可能干犯组织、策划及实施分裂国家；另外有人于网上煽动更多人一同参加，其行为涉嫌煽动分裂国家。

李桂华补充说，涉案组织于近期成立，警方所观察到的网上留言亦是于7月1后发生，因《香港国安法》无追溯期，警方只会调查7月1日后发生的案件。

李桂华指出，《香港国安法》定立虽然不长，但有关罪行及定罪清晰，希望有关人士切勿以身试法，网上世界的罪行，于实体世界亦有相应罪名执行。

被问到警方是否会向被捕人提取基因（DNA），李桂华没有正面回应这次案件是否需要提取DNA，其仅回应说，DNA提取程序中，警方沿用警队条例进行，警方有权向严重案件、即10年监禁或以上的被捕人，或为需要证明有关人士与案件无关而提取DNA。