驻日美军司令承诺助日本应对中国船只

驻日美军司令承诺要帮助盟国日本应对在东海的中国船只，并指责北京针对该地区的国家展开海上震慑活动。

据彭博社报道，美国中将施耐德（Kevin Schneider）周三（29日）在新闻发布会上说，随着8月中的中国季节性捕捞禁令结束，日本及其唯一的军事盟友美国面临的压力可能很快加剧。可能看到在海岸警卫队和中国海军舰船的支持下，拖网渔船队抵达台湾附近岛屿周边的水域。

施耐德在视频记者会上说：“美国100%地绝对坚定地致力于帮助日本政府应对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的局势”。施耐德采用了日本的术语来称呼中国名称为钓鱼岛群岛的岛屿。

美国承认钓鱼岛属于日本并表明协助日本应对中国船只，是根据《日美安全保障条约》第五条，在此条约下，双方同意需共同承担维持和发展抵抗军事攻击能力的义务，若是在日本管制的领土上受到军事攻击双方将相互协助。

另据共同社报道，日本自民党前防卫相稻田朋美等11名议员29日在日本国会内举行了关于钓鱼岛问题的意见交流会。为了加强有效控制，确认了制定议员立法敦促政府对尖阁生态系统及周边海域进行调查的方针。最快下月上旬举行第二次会议，确定法案的细节。此举旨在抗衡在尖阁周边活动频繁的中国，向国内外宣传日本的主权。

在会上，稻田谈及中国公务船在尖阁附近反复驶入领海时说：“危险的状况正在升级”。

日本政府上一次正式登陆调查是在1979年，由冲绳开发厅实施。

有人指出在尖阁诸岛及其周边海域保护渔业资源和气象观测的重要性。在鱼钓岛大量繁殖的山羊造成的生态危害日益严重，掌握鼹鼠、杜鹃花等固有物种的情况也是课题。当天的会议上，还有意见指出应该在敦促政府调查的对象中加入地下矿产资源。

中国大陆和台湾主张对尖阁拥有主权。美国也表明立场承认尖阁处于日本的施政权下，是规定了美国防卫义务的《日美安全保障条约》第五条的适用对象。