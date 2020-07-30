TikTok首席执行官批评扎克伯格“伪装爱国”

在周三举行的反垄断听证会上，面簿（Facebook）首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）将告诉国会他的公司是美国的成功故事，对赢得与中国的互联网竞赛至关重要。TikTok新任首席执行官梅耶（Kevin Mayer）正发起反击，批评扎克伯格伪装成爱国主义，目的是终结TikTok在美国的存在。

据彭博社报道，梅耶在声明中承认，字节跳动旗下这家热门短视频应用已成为中国人在美国实力的象征。他在一篇博客中称：“但是，让我们把精力放在通过公平公开竞争为消费者提供服务上面，而不是我们的竞争对手面簿的恶意攻击上，他们伪装成爱国主义，目的是终结我们在美国的存在。”

在扎克伯格预先公布的证词中，他强调了允许中国科技公司主导互联网领域带来的更广泛的风险。经过多年把面簿引入中国的尝试后，扎克伯格选择了相反的道路，将面簿的成功塑造为中国成功的替代品。

扎克伯格将于今日（30日）在美国众议院司法委员会反垄断听证会上发表事先准备好的证词陈述，其中写道：“中国正在建设自己的互联网版本，侧重于非常不同的想法，他们在向其他国家输出他们的观点。”

扎克伯格的论点可能引起美国总统特朗普的共鸣，随着美中在贸易、安全和疫情等问题上的紧张关系升级，特朗普就威胁要禁止TikTok。

面簿与TikTok属于直接竞争对手，其中包括在某些国家提供的名为Reels的新功能。梅耶提到了这个产品以及面簿开发的迷你视频应用Lasso。

梅耶说：“他们的另一个山寨产品Lasso失败得很快。”“放马过来吧。”

同时，TikTok正在重塑自身形象并在美国大量延揽人才。对梅耶的聘用就被认为对提高TikTok的信誉极有帮助。梅耶写道，该公司正建立关系，显示TikTok是“美国社会负责任和忠诚的一员”。