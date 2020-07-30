港府称欧盟因应国安法而公布的结论和措施“属错误决定”

香港特区政府周三（29日）发表声明称，欧盟因应制定《香港国安法》而公布的结论和措施“属错误决定”，并呼吁欧盟成员国务实理性，避免采取损害香港与欧盟之间长久以来互惠关系的措施。

据路透社报道，就欧盟公布的具体措施，香港政府发言人表示，“欧盟以制定国安法为藉口，拟向香港居民提供更宽松的庇护、移居和居留政策，是粗暴干涉香港事务，我们对此深表遗憾。”

发言人并称，香港与七个欧盟成员国（捷克共和国、芬兰、法国、德国、爱尔兰、荷兰及葡萄牙）签订了移交逃犯协定，特区政府反对任何尝试将司法合作政治化，破坏双方长久以来建立的良好合作基础，偏离司法合作维护正义和法治的宗旨的行动。

此外，欧盟建议对香港实施有关敏感设备和科技的出口管制是基于毫无根据的指控，特区政府一直依法采取执法行动。

发言人说：“我们敦促欧盟停止这些不符合香港居民和我们欧盟伙伴利益的政治操作，并会继续按需要寻找合适的供应商进行采购。”

据官方数据，在2019年，超过2300间母公司位于欧盟的企业驻港，较2017年上升7.5%。欧盟与香港的货物贸易总额达480亿欧元（777.26亿新元），欧盟对香港的贸易顺差为254亿欧元。

此外，超过2.9万名欧盟公民以香港为家，亦有不少欧洲商会在香港营运多年。同时，两间国际学校在香港开办欧洲课程。