坐拥36套房却谎称无房 正厅级“房叔”被判18年

中国内蒙古自治区国防科工办原主任、经信委原副主任文民坐拥36套房产，却对外谎称无房，靠租房度日。文民已因犯贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪，一审获刑18年。

综合光明网和每日经济新闻报道，文民的案件源于一条举报线索。内蒙古自治区纪委2017年接获举报，文民在任自治区发改委副主任期间，为鄂尔多斯一家企业申报项目提供特殊关照，收受巨额贿赂。该企业负责人后来主动交代向文民行贿30万元（人民币，下同，5.90万新元）。

由此延伸，两大疑点浮出水面。办案人员回忆：“一是其家庭主要关系人资金流水异常，数额特别巨大，与家庭收入明显不符；二是发现大量房产，虽然在他家人名下并不多，但在其小姨子、连襟等亲属名下则多达十几套。”

当时，初核人员还掌握了一个情况。文民曾担任阿拉善盟盟委委员、副盟长，其间分管某部门工作。当年，该部门为解决职工住房问题，兴建了一批集资房。文民也要了一套，房款却长期拖欠，不仅如此，他还让该部门花费十几万元装修了一番。最终，这套房被他“空手套白狼”脱手出售，净赚82万元。

内蒙古自治区纪委监委2018年6月28日对文民立案审查调查，陆续发现其拥有大量房产，分布于北京、海南、珠海、青岛、威海、包头、呼和浩特及澳大利亚等地。经核实，文民实际拥有房产36套。

在他的几十套房产中，除了少部分来自直接索要外，大部分房产都有一个共性特点，那就是“利用其职权通过他人运作，低买高卖获利，中间还掺杂着索要、放贷、顶账、更换、装修、他人代付款等问题，调查难、取证更难”。

凭借着“辗转腾挪、低买高卖”的手段，文民先后出售房产14套，获利近千万元。此外，他还借由出租房产非法获利600多万元。

在审查调查前期，文民还将房产证、购房合同、金条、首饰、手表、石头、服装等财物转移到北京、呼和浩特、包头等15个地方存放。

据报道，文民2015年听说组织要调查自己后，主动写材料向组织交代问题，但所交代材料均没有承认自己涉嫌犯罪，而且瞒报个人家庭财产。在初步核查期间，文民先后将涉及举报线索的行贿款予以退还，企图减轻法律处罚，并与其亲属订立攻守同盟，让其亲属或朋友承担其非法财产权属。

在检察机关审查起诉期间，文民依然对抗审查、调查，在回答问题时避重就轻，口供反复变化，甚至在庭审期间，文民仍百般辩解。

不久前，内蒙古自治区通辽市检察院提起公诉，通辽市中级法院以贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、滥用职权罪，一审判处文民有期徒刑18年，并处罚金180万元。