深夜打虎 中国文旅部副部长李金早落马

中国官方宣布，文化和旅游部副部长李金早涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站昨晚（29日）发布了这则讯息。网站资料显示，今年62岁的李金早2014年10月出任中国国家旅游局党组书记、局长。在国家旅游局与文化部2018年3月整合成文化和旅游部后，李金早出任这个新部门的党组副书记、副部长。

李金早早期曾在广西服务多年，1994年8月起历任桂林市副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记、市长，2003年9月升任广西壮族自治区政府副主席，2011年10月调派到商务部，出任副部长。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，李金早在被查的前一天，还以国务院扶贫开发领导小组海南省脱贫攻坚督查组组长的身份在海南出席一场会议。

另据中国《海南日报》报道，督查组前天下午在海口召开会议反馈督查情况，李金早反馈督查情况。

李金早是本月第三位，也是今年第九位被查的中管干部。其他落马的中管干部分别是：福建省委常委、副省长张志南；公安部党委委员、副部长孙力军；河北省委原常委、副省长张和；原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣；新疆维吾尔自治区政府副主席任华；重庆市副市长、公安局局长邓恢林；辽宁省政协原副主席刘国强；以及海南省政协副主席王勇。