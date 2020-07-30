英国智库：德国是中俄干预欧洲的前沿目标

英国智库的研究报告指出，德国是中俄试图干预欧洲事物的关键目标，德国因此成为“新冷战的前线”。

据美国之音报道，英国皇家三军联合研究院（Royal United Services Institute）星期三（7月29日）公布资深研究员坎普纳（John Kampfner）撰写的《俄中在德国》（Russia and China in Germany）的研究报告，提出上述警告。

报告指出，俄中两国对德国进行干预的方式不同，德国面临的俄罗斯威胁主要与网路攻击有关，中国的威胁过去主要在经济层面。

坎普纳指出，“俄罗斯的活动基本是政治活动，试图破坏民众对民主体制的公共信任”，“中国一直将目标瞄准经济资产”，而德国这个欧洲最大的经济体又严重依赖中国这个出口市场，让这种经济威胁有机可乘。

报告同时提醒，中国的干预努力正在超越经济范畴。

报告说，“中国正在德国实施长期的影响战略，比俄罗斯更为公开的破坏活动更为微妙。中国延长了宣传的触角，对其在德国和其他地区的声誉和影响力进行管理。中国的公共外交有所增加，而且愈发戴有战略色彩。中国驻柏林使馆、中共对外联络部和社交媒体都变成了信息渠道”。

报告认为，“德国目前正处于俄罗斯和中国在欧洲进行混合干预和影响活动的前线”。

报告指出，这种情况正在发生转变，“德国以出口为基础的经济已经严重依赖中国。尽管一些跨国领导人继续对批判中国的行动十分谨慎，很多商界政界人士现在正在对这种情况进行重新评估”。

报告还认为，“中俄两国对德国社会、政治和经济所进行的参与和潜在的渗透不光对德国这个欧洲最大的经济体构成威胁，对欧洲大陆和更广泛的西方民主体制也构成了威胁”。