中国国常会连续两周关注农民工就业问题：大力发展劳动密集型产业

中国国务院总理李克强7月29日主持召开国务院常务会议，推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生。

据澎湃新闻报道，进一步支持农民工就业创业，是促进稳就业和农民增收的重要内容。会议指出，要稳定城镇常住农民工就业，大力发展生活服务业、劳动密集型产业，对吸纳农民工就业多的给予更大政策激励。灵活就业支持政策对城镇户籍居民和农民工一视同仁。

值得注意的是，这是农民工就业问题以及“劳动密集型产业”一词连续两周成为国常会讨论议题的重点。7月22日召开的中国国常会在部署加强新型城镇化建设时指出，要发展劳动密集型产业，为进城农民就近打工就业提供机会。

同时，结合上周国常会内容，7月29日的会议强调，要支持农民工就地就近就业。结合推进以县城为载体的新型城镇化、农村水利等基础设施建设、灾后恢复重建等，为农民工就业创造更多机会。

中国2019年有农民工2.91亿，其中外出农民工1.74亿，本地农民工1.17亿。农业农村部日前介绍称，受疫情影响，今年返乡农民工滞留乡村较多，一些返岗农民工出现再次返乡，本地企业吸纳农民工就业减少。

国常会要求加大以工代赈投入，将发放劳务报酬的资金占比由10%提高至15%以上，吸纳更多农民工就业。增加城镇建设用地要把吸纳农民工就业数量作为重要条件。

国常会还要求，要以创业带动就业。对农民工首次创业且正常经营六个月以上的，可先行申领一次性创业补贴的一半资金。要加大帮扶力度，优先保障贫困劳动力稳岗就业。对符合条件的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，由务工地或常住地发放一次性临时救助金。

今年6月，人社部印发《农民工稳就业职业技能培训计划》提出，2020年至2021年，每年培训农民工700万人次以上，促进农民工职业技能提升，推动农民工稳岗就业和返乡创业，改善农民工就业结构，将农民工培育成为重要的人力资源。