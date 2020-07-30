男孩玩密室逃脱被吓住院 专家：反对孩子体验恐怖游戏 

中国广西南宁一名12岁男孩和同学玩密室逃脱游戏，被恐怖的游戏情节吓到昏迷需住院治疗。

据红星新闻报道，“密室逃脱”游戏不仅在中国受到了成年人的追捧，也获得了不少未成年人的喜爱。对于玩这种游戏是否有安全隐患，受到惊吓或者惊吓过度应该怎么办，记者走访了数家成都的密室逃脱店铺，了解相关情况。

记者在密室逃脱店铺发现，虽然不同店铺的密室设置、剧本不同，但是宣传册中不乏有“鬼校”“怨念”“死亡”等字眼，以恐怖的背景、悬疑的故事为卖点。位于商场三楼的零异世界沉浸式剧场，从外观场景布置上就营造着恐怖的氛围。据工作人员介绍，零异世界剧场开发了不同恐怖程度的十余个主题，部分设置了真人NPC。

记者看到，前台的温馨提示上写到，“患有心脏病、癫痫、幽闭恐惧症、精神类疾病、肢体内外伤、饮酒、醉酒、孕妇等特定状态人员不可参与游戏。”随后，记者来到异次元沉浸密室，与零异世界沉浸式剧场相同，这里也设置了多个不同的主题，部分主题设置了真人NPC。工作人员欧阳女士告诉记者，入场需要扫码填写免责声明书。记者看到，声明书上写着“玩家患有高血压、心脏病或妊娠阶段等特殊身体状况不得参与体验”“玩家本人对恐怖元素心理承受力低选择退出游戏，不得再次进入游戏区体验”等条款。

对于未成年人能否进入恐怖密室体验，密室对于未成年人又有什么样的保护措施，记者以玩家身份向工作人员表示，同行人员中有14岁以下的小朋友。零异世界沉浸式剧场工作人员听后回应说，同行中有小朋友的话，建议不选恐怖程度较高的主题。

工作人员说：“14岁以下小朋友单独来，我们一般都不让进；如果有家长陪同，推荐选时间短、不太恐怖的主题。”随后，该工作人员补充道，“当然我们也只是建议，如果家长觉得没有问题，一定要玩恐怖的，我们也没有意见。”

对于在密室中如何保障玩家的安全这一问题，欧阳女士介绍，密室内监控全覆盖，店内有专门看监控的工作人员，“一旦发现玩家在密室内状况不对，我们会立即进去处理。”心理咨询师：

对于未成年人体验恐怖类游戏，成都市武侯区心传青少年心理服务中心理事长、心理咨询师余宓宓表示不赞成这种玩法。余宓宓表示，惊吓程度分两种，一种是即时的，在被惊吓的当时会出现晕倒、发抖等身体反应；第二种是事后回忆，可能会形成恐惧症。

余宓宓说：“曾经我也遇到过一个案例，一个几岁的孩子，大脑还没发育好，被带去鬼屋玩。后来他十几岁了还是很怕黑，一个人的时候还会出现幻觉。这就形成了恐惧症这种神经症，比即时反应更严重。”

余宓宓提醒说，如果玩家出现了一些不好的身体状况，要视情况寻求心理咨询师的帮助。“如果玩家在结束恐怖体验后，还会不断闪回恐怖画面、出现梦魇、惊悸等现象。还有就是平时没有在恐怖场景中，也会害怕发抖。或者说泛化了，平时吓不到他的东西，现在能吓到他了。出现了这些情况都要注意，要寻求心理咨询师的帮助。”

