美媒：美国准备下令大幅削减中国驻美外交官人数

美国国务院高级官员透露，美国正准备下令大幅削减中国驻美外交官人数，将其降至与美国驻华外交官人数相当的水平，正式声明将于本周发布。

据美国《华盛顿时报》（The Washington Times）前天（28日）报道，美国国务院高官说，这一行动在一定程度上是为了减轻美国联邦调查局反间谍人员的负担。联邦调查局近几个月来已派出2000名特工抓捕中国间谍及特工。

其中一名美国高官说：“我们希望在8月份之前，为美国派驻海外的外交人员设定相互对等的（外交人员数量）水平和入境人数。”

联邦调查局局长克里斯多弗·雷（Christopher A. Wray）最近公布，联邦调查局平均每10个小时就会开启一宗与中国有关的案件。

这位官员也透露，在美中先后要求关闭中国驻休斯敦总领事馆以及美国驻成都总领事馆之后，美中官员上周就平等外交水平的问题进行了谈判。

报道称，中国驻美国外交官的人数不得而知。美国国务院最新公布的名单显示，中国驻华盛顿大使馆有245名外交官。

在北京的美国驻华大使馆则是美国在海外的最大外交机构之一，有来自的国务院、中央情报局、联邦调查局和商务部的官员。

中国驻纽约、三藩市、洛杉矶、芝加哥和休斯敦的领事馆还有数十名外交官，其中驻休斯敦的总领馆已经在24日关闭。

美国驻华外交官人数相信有超过200人，他们被派往美国驻北京大使馆，以及驻广州、上海、沈阳、武汉和成都的领事馆，其中驻成都的总领馆已经在27日关闭。

驻武汉的总领馆是在这当中最小的。自从冠病最先在武汉爆发以来，总领馆有着人数不多的外交人员。美国官员透露，在下令关闭中国驻休斯敦领事馆之前，美国国务院已做好准备，关闭美国驻武汉的总领馆。

美国官员说，削减中国驻美外交官人数的其中一个原因是，中国本月拒绝让数十名在冠病疫情最严重时期离开中国的美国外交官回到中国。此次外交争端与中国的检测和检疫隔离要求有关。