中共元老高岗遗孀李力群遗体告别仪式明日举行

原中国中央人民政府副主席高岗的遗孀李力群的遗体告别仪式将于明天举行。

据香港01报道，网上流传的中国教育部离退休干部局的通知显示，李力群的遗体告别仪式将于明天（7月31日）在北京八宝山殡仪馆举行。通知显示，仪式将在上午9时30分举行，为应对疫情，参加者须佩戴口罩，不应和家属握手，而应点头致意表达慰问。

李力群今年4月6日在北京逝世，享年100岁。

李力群出生于1920年，江苏人，1937年投身中共革命，翌年在延安入党，1940年与高岗结婚，两人育有五名子女。

高岗原名高崇德，陕西人，1926年加入中共，早年在西北地区工作，与中共总书记习近平的父亲习仲勋同是中共陕北革命根据地创建人。中华人民共和国成立后，高岗担任中央人民政府副主席，1952年11月被任命为中央人民政府计划委员会主席并兼东北行政委员会主席。他后来卷入政治漩涡，被打成“反党联盟”，1954年服药身亡，隔年被开除党籍。文革期间，他位于北京万安公墓的墓碑被红卫兵损坏。

高岗在1954年自杀身亡后，李力群仍获得保护，在教育部工作，并曾获安排担任中国人大代表、中国政协委员。文革结束之后，她一直致力为丈夫平反。

中共2004年6月重审高岗案，2012年为其平反，李力群恢复高干身份。2013年10月15日中共纪念习仲勋诞辰100周年，李力群与儿子高燕生受邀出席座谈会，坐首排与习近平同场。2015年10月25日，“纪念开国元勋高岗同志诞辰110周年座谈会”在北京举行，中共恢复称呼高岗为“同志”，将他与刘志丹、习仲勋同列为创建陝北根据地功臣。