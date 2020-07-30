据悉字节跳动股东对TikTok收购估值500亿美元

知情的消息人士透露，字节跳动的一些股东试图收购旗下广受欢迎的社群媒体应用程序TikTok，目前给予该应用程序的估值约为500亿美元（688.5亿新元），远高于社交媒体软件Snap Inc等同业产品。

据路透社报道，消息人士透露，未上市的字节跳动已经收到一些公司投资人提出转移多数股权给他们的提案，这些投资人包括红杉资本及泛大西洋资本集团（General Atlantic）。消息人士也提到，其也收到其他公司及投资机构收购TikTok的意向。

消息人士说，这些投资者的收购要约对TikTok的估值为其2020年约10亿美元的预估营收的50倍。相比之下，据路孚特数据，Snap约330亿美元的估值，为其2020年预估营收的15倍。

字节跳动的创始人兼CEO张一鸣是否对要约感到满意尚不得而知。其中一名消息人士称，字节跳动的高管们最近讨论过TikTok的估值预估超过500亿美元。

消息人士还介绍，TikTok目前在快速增长，因广告收入增加，其管理团队预期2021年营收将达到60亿美元。路透此前报导，字节跳动自设的2020年营收目标约为2000亿元人民币（393.24亿新元）。

一位消息人士称，今年稍早字节跳动的估值最高达到1400亿美元，当时它的股东猎豹移动在一笔私下交易中出售了其持有的少量字节跳动股权。

其中一位消息人士称，如果无法就整个TikTok达成交易，字节跳动也在考虑仅仅剥离TikTok的美国业务。尚不清楚这样交易的价值，以及美国TikTok与全球业务将保持怎样的关系。

不过这些消息人士说，还不能确定字节跳动是否会同意任何交易。该公司在推进结构调整，以进一步将TikTok的美国业务与全球业务隔离开来。这些调整可能包括为TikTok成立一家新的控股公司和一个独立的董事会，不过消息人士警告称尚未做出决定。该公司已经通过采用专门的团队将TikTok在业务上与其他应用分离开。

由于这些计划属于机密，上述消息人士要求匿名。

字节跳动和红杉资本不予置评，General Atlantic、猎豹移动以及美国外资审议委员会（CFIUS）的发言人尚未回复置评请求。

总部位于北京的字节跳动目前面临美国的压力，被要求释出该应用程序的控制权，路透近期报导指出，由于TikTok掌握在中国人手中，美国外资审议委员会（CFIUS）对于个人用户资料的安全性提出质疑。TikTok在美国青少年之间广受欢迎，已经让字节跳动成为中国少数真正全球化的巨头之一。