曲阜女德班因内容违反科学被责令停办

中国山东曲阜的一个夏令营活动中，“女德班”的教学视频里出现女孩自称“伤风败德”和割腕的照片。该夏令营已经被政府责令停办。

据红星新闻报道，山东曲阜的一个夏令营活动中出现“女德班”。该次夏令营由抚顺市传统文化研究会举办，7月25日开营，为期半个月。收费标准为孩子5250元（人民币，下同，1031.92新元）每人，家长1500元每人。

媒体报道的教学现场视频显示，多名孩子在教室观看一段教学视频。视频中一名女孩正自述个人经历，称自己曾“伤风败德”、“不要脸”，“更给祖宗蒙羞”，同时称“那些不正经的女孩”才会戴美瞳。

出镜女孩还说：“我感觉只有这样才能减轻我心理上的疼痛。”说到此处，画面中出现了割腕照片。

记者梳理发现，此夏令营的背后团体为抚顺市传统文化研究会，该研究会曾多次因开办“女德班”被指有悖社会道德风尚而接受调查，但每每又死灰复燃。在该研究会的一段宣传纪录片中，其会长康金胜更称要“通过羞耻恢复善良心，善良心恢复了就是好人了”。

其宣称的“办营目标”为：通过国学夏令营，把圣贤经典文化根植于青少年的思维观念及成长教育当中，解决现在青少年存在的严重问题。

山东曲阜政府29日通过新浪微博就此事作出通报称，被曝光的夏令营，存在教学视频内容低俗、违反科学、歪曲事实等多个问题。现已责令停办，并退还费用，对其涉嫌的其他违法违规行为，正进行深入调查。