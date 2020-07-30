中美等争执不休 世贸或不任命代理总干事

世界贸易组织（WTO）可能不会在8月下旬任命一名代理总干事来接替即将离任的阿泽维多（Roberto Azevêdo），熟悉遴选进程的消息人士透露，美国坚持任命一名美国籍副总干事出任该职位，中国和欧洲方面不同意，导致进程陷入僵局。

据路透社报道，一位熟悉当前进程的前世贸组织官员说：“美国坚持要选一名美国人，但中国和欧洲方面不同意。”消息人士说，美国一直在力推选择美国籍的副总干事沃尔夫（Alan Wolff），这使进程陷入僵局，随后进行了密集的磋商。

为努力避免出现领导岗位空缺，世贸组织成员国在考察八位总干事候选人期间，将从几名副总干事中选出一名代理总干事来接替阿泽维多。目前，美中紧张局势不断加剧，且华盛顿的批评之声一浪接一浪，使世贸组织面临严重危机。

阿泽维多在其任期结束前一年辞职，以便让他的继任者有时间为2021年的下一次重大部长级会议做准备。

根据新的提议，在今年晚些时候选出阿泽维多的继任者之前，来自美国、中国、德国和尼日利亚的四名副总干事将继续保持他们目前的职责分工，而不是任命其中一人担任代理总干事。敲定这项临时安排的决定预计将在周五召开的世贸组织成员国会议上宣布。新的总干事预计将在11月7日之前任命，这一时间安排选是为了在美国大选结束后获得美国方面的意见。

美国贸易代表办公室没有立即置评。世贸发言人洛克威尔（Keith Rockwell）回应说：“让我们拭目以待，看看周五会发生什么。”

选出一位代理总干事本应是件容易的事。代理总干事是一项行政工作。成员国此前认为德国籍的布朗纳（Karl Brauner）很可能出任代理总干事。

美国此前还阻挠世贸组织上诉机构的新法官任命，使该机构陷入瘫痪。美国总统特朗普甚至建议美国退出世贸组织，尽管他并未宣布确切的计划。