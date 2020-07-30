海底捞杭州门店的筷子检出大肠菌群

全球最大火锅连锁餐厅海底捞继食品吃出塑料片后，又出现杭州门店的筷子检出大肠菌群的事件。

据中新经纬30日报道，杭州市市场监管局通报，海底捞旗下一家门店所用筷子检出大肠菌群。

杭州市市场监管局介绍，大肠菌群是中国国内国外通用的食品污染常用指示菌之一。造成餐饮具中的大肠菌群超标的主要原因是二次污染，如餐饮具没有定期清洗消毒，或餐具干热消毒时未达到规定的时间和温度。操作人员在上完卫生间后洗手不彻底，个人卫生状况未达标，直接影响最终产品的卫生状况。如果使用大肠菌群超标的餐具，会引起腹泻、肠胃感染等。

根据杭州市市场监管局发布的不合格产品信息，被抽样单位为杭州分公司，被检出不合格的筷子并未标示生产企业。

最近海底捞还因“乌鸡卷”事件备受关注。据报道，有两位消费者7月12日在海底捞就餐，期间在门店提供的乌鸡卷中吃出了硬质塑料片。海底捞工作人员随后将剩余乌鸡卷撤走回收，并提出本单免单并赔偿500元（人民币，98.31新币）火锅券的处理方案，但消费者拒绝该方案。据报道，上述消费者当天下午出现胃部痉挛和便血，医生建议其住院接受进一步检查，就医记录称无法确定病因是否与饮食有关。

海底捞对于抽检不合格现象表达歉意，并说他们委派专人及专业机构到门店现场进行监督抽查。

据《新京报》报道，海底捞今天（30日）说，本次公布的相关情况抽检时间为2020年4月29日，杭州海底捞富春新天地店接受杭州市场监督管理部门餐具抽检时，一个批次的筷子存在指标不合格的现象，其他茶杯、餐具等检测合格。经过对该门店从筷子清洗、储存、转送至前厅、前厅储存过程进行全流程排查分析，基本判定为筷子储存过程中导致。



海底捞方面说：“我们也加强自查，并坚持每个月在公司官网公示集团食安部门对门店自查的缺陷报告，实现社会和食安部门的双重监督。”