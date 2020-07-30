吉林省公安厅表态拥护调查 《平安经》作者作“深刻检查”

中共吉林公安厅党委表示，他们拥护省委对《平安经》有关问题的调查决定，创作《平安经》的党委副书记、常务副厅长贺电也在一个会议上作了“深刻检查”。

据吉林省公安厅在微信和微博上发布的消息，吉林省公安厅党委昨天（29日）在吉林省委成立联合调查组后，“立即”召开民主生活会，传达省委决定和公安部要求，查找问题不足，统一思想认识，进一步加强队伍管理。

据报道，厅党委各成员在会上开展批评和自我批评，表示要以此次事件为警醒，深刻汲取教训，认真反思问题，进一步加强队伍管理，坚决杜绝发生类似问题。

厅党委成员也认为，要进一步扎实开展公安部部署的“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，提升政治素质、强化责任担当、忠诚履职尽责，充分发挥公安机关的职能作用，全面做好维护国家政治安全和社会稳定各项工作。

《平安经》通篇以“XX平安”为内容，如“眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安”“1岁平安，2岁平安，3岁平安”等等，包括世界各地地名、各行各业等，冠以“平安”二字列举一遍。《平安经》和贺电这两天也饱受舆论质疑。

吉林省委昨天决定，成立由省委政法委牵头，省纪委监委、省委宣传部等部门组成的联合调查组，对贺电所作《平安经》有关问题进行调查核实。