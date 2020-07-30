南方洪灾引发猪瘟疫情担忧 生猪补栏或推迟

中国南方遭遇的洪灾已引发人们对非洲猪瘟疫情再次爆发的担忧，可能会导致这个全球最大猪肉生产国的生猪补栏延后。

据彭博社报道，自6月以来的持续强降雨导致中国长江沿岸地区遭遇数十年来最严重洪灾。根据一个行业门户网站的调查，部分地区的洪灾导致人们的财产被淹、生猪淹死、新的养殖场建设推迟，并迫使养殖户宰杀了一些畜禽。目前尚不清楚洪灾导致多少生猪死亡。

调查显示，湖北、江西、湖南和安徽的养殖户受灾最严重，这些地区的生猪养殖规模大约在2000万头，其中一半以上在小型养殖场饲养。截至6月底，中国的生猪存栏量为3.4亿头。200位受访养殖户中，多数表示洪灾将会导致补栏推迟，一些蒙受了巨大的经济损失。

涌益咨询的分析师Zheng Lili周三（29日）在一个线上会议介绍，上述这些省份7月生猪存栏较5月下降了至少7%，部分原因是偏小体重生猪的恐慌性销售。

荷兰合作银行的高级分析师潘晨军分析，有可能会大范围出现猪瘟疫情，通常洪灾会带来较高的疾病风险。非洲猪瘟疫情去年导致中国近一半的生猪被扑杀。

据人民网7月13日报道，在湖北省阳新县，地方民兵帮助从一个被淹没的养殖场中打捞出一千多头死猪，以防范疾病传播和污染饮用水，被水淹没的猪舍内仍有2000多头死猪未被冲出。在安徽六安，上周有6个自然村被淹，部分被淹区域水深达三米。